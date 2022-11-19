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Bulgaristan'da yakalanan 5 kişi hakim karşısına çıktı, deliller yetersiz bulundu

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin Bulgaristan'da yakalanan 3'ü Moldovalı 5 sanık Sofya Şehir Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 20:32
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Bulgaristan'da yakalanan 5 kişi hakim karşısına çıktı, deliller yetersiz bulundu

Bulgaristan'da yakalanan 5 kişi hakim karşısına çıktı, deliller yetersiz bulundu
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(AA) - Sanıkların bombalı saldırı ile bağlantılı oldukları iddiasının delil yetersizliği gerekçesiyle reddedildiği duruşmada, şahısların yasa dışı yollardan Bulgaristan’a girmeleri nedeniyle ve insan kaçakçılığına karıştıkları şüphesiyle tutuklu kalmalarına karar verildi.

Bulgaristan'da yakalanan ve Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıdan aranan şüpheli Bilal Hassan’ın yardımcısı olduğu değerlendirilen Suriyeli Amran Abdulrami ve Moldovalı diğer 3 şüphelinin tutuklu kalmalarına karar verildi.

Sofya Şehir Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, savcı Angel Kınev’in, sanıkların bombalı saldırı ile bağlantılı oldukları iddiası reddedildi. Abdulrami’nin üzerinde bulunan bir sim kartı, delil olarak yetersiz bulundu. Şüphelilerin yasa dışı yollardan Bulgaristan’a girmeleri nedeniyle ve insan kaçakçılığına karıştıkları şüphesiyle tutuklu kalmalarına hükmedildi.

1 SANIK TUTUKSUZ YARGILANACAK

Başkent Sofya’da yakalanan şüphelilerden Moldovalı diğer bir kadının ise sağlık nedenlerinden tutuksuz kalması kararı alındı.

Sanıkların avukatları, karara 24 Kasım’da itiraz edeceklerini belirtti.

Savcı Angel Kınev, sanıkların suçlarının kanıtlanması için başka ülkelerden hukuksal yardım talep edildiğini bildirdi.

17 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 16.20 sıralarında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi yaralanmıştı.

Saldırıya ilişkin toplam 51 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 49'u 17 Kasım'da emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Görevlendirilen 29 cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan 49 şüpheliden Ahlam Albashir'ın de aralarında bulunduğu 17'si, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Savcılık, 3 şüpheliyi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk ederken, diğer 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar vermişti.

İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliklerince sorgulanan, aralarında Albashir'in de bulunduğu 17 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

 

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