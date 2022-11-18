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Bombalı saldırıyı yapan teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu'nda bombalı saldırı düzenleyen terörist Ahlam Albashır'in olaydan kısa süre önce Esenler'de telefonla konuşarak ilerlediği anlar kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 11:40
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Bombalı saldırıyı yapan terörist Ahlam Albashir’in Esenler’de telefonla konuşarak yürüdüğü ve keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı

Bombalı saldırıyı yapan teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Taksim'e bomba bırakan ve 6 kişin ölmesine 81 kişinin yaralanmasına sebep olan terörist Ahlam Albashır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kadın teröristin bombalı saldırıdan kısa süre önce Esenler'de çalıştığı konfeksiyonun yakınlarında olduğu görüntülendi. Görüntülerde kadın teröristin telefonla konuşarak yürüdüğü görülüyor.

Teröristin üzerinde, Taksim’deki kıyafetler bulunuyor ancak elinde çanta veya poşet yer almıyor. Hararetli şekilde telefonla konuşarak ilerleyen kadının kameraya yansıdığı saat ise 13.30 sıraları.

KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Ahlam Albashir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. 4 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde keşif yapan teröristin saldırı günü olduğu gibi elinde gül olduğu görüldü. Farklı kıyafetle giyen kadın teröristin bu şekilde kalabalık arasında dolaştığı görüntülere yansıyor.

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