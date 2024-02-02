Bunu yapan araç sahibi 9 asgari ücret ceza ödeyecek. Yola çıkarken dikkat

Trafik cezalarındaki zamların ardından, araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir karara daha imza atıldı.

Yeni yılda maaşlarla beraber A’dan Z’ye tüm harcamalara da zam geldi. 2024 trafik cezalarına yapılan zamlar sürücülere uygulanmaya başladı. Driftten, hız aşımına, alkollü araç kullanımından, kemer takmama ve kırmızı ışıkta geçmeye kadar birçok noktada trafik güvenliğini sağlamak için cezalar uygulandığı belirtildi. Zamlı trafik cezaları uygulanmaya başlanırken sürücüler gelen cezaları duyunca şoke oldu.

Sürücülerin alkollü araç kullanırken

ilk yakalanmasında kesilen ceza miktarı 6.439 TL,

ikinci kez yakalanması durumunda kesilen ceza 8.075 TL,

üçüncüsünde ise ceza miktarı 12.977 TL oldu.

Araçta uyarıcı madde tespitinin yapılması durumunda veya alkollü araç kullanımının kabul edilmemesi halinde ise kesilecek ceza 18.452 TL oldu.

Araçta plaka olmaması 10.917 TL olarak cezaya neden olurken ehliyetsiz araç kullanan kişilere 12.977 TL para cezası kesildi.

BUNUN CEZASI TAM 9 ASGARİ ÜCRET

2024 yılında hız sınırına dair cezalar da arttı. Ancak bir vatandaşa kesilen hız limiti cezası 9 asgari ücrete çıktı. Yüzde 10 – 30 arasında hız sınırının aşılması halinde ceza tutarı 1.506 TL olarak açıklandı.

Yüzde 30 ila 50 arasında hız sınırını aşanlara 3.135 TL, yüzde 50 oranında hızın aşılması halinde 6.439 TL hız cezası kesildi.

Ancak 2024 yılının ilk kesilen hız cezası vatandaşları şoke ett,. Sürücünün 96 km tespit edilen hızına EDS üstünden kesilen ceza miktarı tam 150 bin 600 TL şeklinde uygulandı.

İNDİRİMLİ ÖDEME SÜRESİ NE KADARDIR?

Yeni yılda uygulanmaya başlayan zamlı trafik cezalarına gücü yetmeyen bazı vatandaşlar ödemelerini indirimli yapıp yapamayacağını araştırılırken “Trafik İdari Para Cezası Kararı Tutanaklarının Düzenlemesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında bazı hususlarda değişikliğe gidildi.

Değişikliğe göre trafik cezalarını erken ödeyen sürücüler yüzde 25 indirim hakkından yararlanacak. İndirimli ödeme hakkı bu seneye kadar 15 gün iken 1 aya çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı yönetmeliği doğrultusunda alınan karar ise Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe kondu.

Trafik cezalarının indirimli ödenmesine ek olarak bazı sürücüler kesilen ağır miktardaki cezaları taksitli olarak ödeyecek.