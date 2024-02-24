Samsunspor'u uçurdu Süper Lig'e damga vurdu. Markus Gisdol gerçeğini Volkan Aliakar ortaya çıkardı

Yıllardır hep aynı nakarat söylenir durur, "Getirilecek hoca Süper Lig'i tanımalı. Aksi halde işi çok zor."

Özellikle Anadolu Kulüpleri'nin başkanları hep bu sözlerle kandırıldı. İsmi belli teknik direktörler sürekli "kurtarıcı" olarak takım takım gezdi durdu.

Onlar milyonlarca lira kazanıp, hiçbir başarı elde edemezken, alt sıralardan kurtulmaya çalışan adeta bataklığa sürüklendi.

Çünkü arkalarında bıraktıkları enkaz kadrolar bir türlü toparlanamadı. "İsmi belli" hocalar da en kolay yolu seçip istifa ederek hiçbir sorumlulukları olmadan başka takımlarda yollarına devam etti.

İşte bu "Süper Lig'i tanıyan hoca" klişesini yıkan bir isim ortaya çıktı: Markus Gisdol...

Tam 11 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Samsunspor sezona 1. Lig'de şampiyonluk yaşadığı Hüseyin Eroğlu ile başladı. Bana göre bu doğru bir karardı. Çünkü Samsunspor tarihine geçen Eroğlu'na şans verilmesi kadar doğal bir durum yoktu. Ancak Hüseyin Eroğlu'nun tecrübesi Süper Lig için yeterli olmadı. 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlikle sadece 1 puan toplayabilen Karadeniz ekibinde kan değişikliği kaçınılmazdı, Eroğlu ile yollar ayrıldı.

Samsunspor bu dönemde ilk önemli hamlesini Fuat Çapa'yı sportif direktör olarak göreve getirerek başladı. Çapa; geçici olarak 2 maç takımın başında sahaya çıktı, 2 mağlubiyet aldı.

Ardından yeni teknik direktörün Markus Gisdol olduğu açıklandı. Samsunspor işin kolayına kaçmamıştı. Türkiye'de adı pek duyulmamış Gisdol'e takımın emanet edilmesi riskli bir karardı.

Hoffenheim (96 maç 1.34 puan ortalaması), Hamburg (52 maç 1.12 puan ortalaması), Köln (54 maç 1.07 puan ortalaması) ve son olarak Lokomotiv Moskova'yı (12 maç 1.00 puan ortalaması) çalıştıran Alman hoca aslında çok da iç açıcı bir performans ortaya koymamıştı.

Ancak bazı riskli kararlar başarıyı da beraberinde getirir.

Gisdol de ilk 2 maçta bekleneni veremedi. Başakşehir ile berabere kalıp, Ankaragücü'ne 2-0 yenilen Karadeniz ekibi daha sonra çıkışa geçti.

Samsunspor; Markus Gisdol yönetiminde şu ana kadar ligde 19 maça çıktı, 9 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı.

İlk 8 haftada 1 puanla 20. sırada yer alan Kırmızı-Beyazlılar, 27. hafta sonunda maç fazlası ile 33 puanla 10. sıraya kadar çıktı.

Gisdol göreve başladıktan sonra ligde oluşan puan tablosu ise dikkat çekti.

Bu süreçte Galatasaray 47 puan toplarken, Fenerbahçe 43 puan elde etti. Karadeniz ekibi ise 32 puanla en çok puan toplayan 3. takım konumunda yer alıyor.

Alman hoca bu başarılı performansının yanı sıra hem saha kenarındaki duruşu hem de maç önü ve sonrasındaki açıklamalarıyla alkışı hak ediyor.

Samsunspor yönetiminin, riskli bir dönemde güvenip göreve getirdikleri Markus Gisdol ile uzun süreli bir sözleşme görüşmelerine başlamalı.

Sezon sonu beklenirse elden kaçabilir benden uyarması!