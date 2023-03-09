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Burcu Kara: Donarak film çektik!

Burcu Kara, başrolünde yer aldığı 'Uçuş 811'in basın gösteriminde objektif karşısına geçti. Kara, itirafıyla da herkesi şaşırttı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 17:28
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Burcu Kara'dan çok konuşulacak itiraf: Donarak film çektik

Burcu Kara: Donarak film çektik!
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Hakan Kerim Karademir’in yönetmen koltuğuna oturduğu Uçuş 811, 10 Mart Cuma günü vizyona giriyor. Filmin özel gösterimi, Atatürk Kültür Merkezi'nde bulunan Yeşilçam Sineması’nda gerçekleşti.

Uçuş 811; 2 milyon dolar değerindeki bir zümrütü Amerika Birleşik Devletleri’ndeki müzayedeye götüren Azra ve Cengiz çiftinin de içinde olduğu 811 numaralı uçağın, İstanbul'dan New York'a gitmek üzere havalanırken yaşanan şüpheli bir ölümün tüm yolcuların kaderini değiştirmesini anlatıyor.

"UÇAK HANGARINDA ADETA DONARAK ÇEKTİK"

Türkiye’de çekilmiş uçakta geçen ilk film olma özelliğini taşıyan Uçuş 811 hakkında konuşan Burcu Kara, "Tamamı uçakta geçen farklı bir film oldu. İlk andan itibaren heyecanla çalıştım. Tekrar tekrar izlenebilecek çok katmanlı bir iş oldu. Geçen kış bir uçak hangarında adeta donarak çektik filmi" dedi.

"BENİM İÇİN AŞIRI DUYGUSAL BİR DÖNEMDİ"

Bursalı olan, uzun süredir boş zamanlarını İznik'de onarımını yaptığı köy evinde geçiren ünlü oyuncu, "Benim için aşırı duygusal da bir dönem olduğu için hayatına normal devam edemiyorsun. Yaşananlar sözlere sığacak şeyler değil. Allah hepimizin yardımcısı olsun" sözleriyle depremle ilgili üzüntü ve kaygısını dile getirdi.


 

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