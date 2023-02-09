Rap şarkıcısı 72 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Burnu bile kanamadı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 olmak üzere meydana gelen iki büyük depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken 72 saat sonra Knock Out adıyla bilinen ünlü rapçi enkaz altından çıkarıldı. Knock Out kurtarıldıktan sonra sosyal medyadan video paylaşıp yaşadıklarını anlattı.

SADECE SESİ KISILDI

Depremden 72 saat sonra kurtarılan Knock Out, Instagram hesabından hikaye paylaştı. Knock Out şunları söyledi: ''Sevgili dostlar telefonu daha yeni elime aldım. Burası bayağı bir berbat durumda. Ben şanslı olanlardandım. 72 saat stüdyonun altındaki bodrum katında iki üç metrelik duvarın altında kaldım; ama Allah razı olsun AFAD görevlileri çıkardı.''

''Tabii burada sizlerin etmiş olduğu dualar inanılmaz etkili oldu. Bir sürü insan aramış yazmış. Hepinizden Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi iyiyim. Burnum dahi kanamadı. Sesim biraz kısık.''