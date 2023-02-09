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Adıyamanlı sanatçı ailesiyle birlikte depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş ile beraber 10 şehri etkileyen deprem felaketi sanat camiasını da yasa boğdu. Türk Halk Müziği sanatçısı Aziz Taştan, eşi ve iki kızı ile beraber Adıyaman’da meydana gelen depremde hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 09:38
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Adıyamanlı Türk Halk Müziği sanatçısı Aziz Taştan ailesiyle birlikte depremde hayatını kaybetti

Adıyamanlı sanatçı ailesiyle birlikte depremde hayatını kaybetti
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Türk Halk Müziği sanatçısı olan aynı zamanda öğretmenlik de yapan 42 yaşında ki Aziz Taştan eşi Özgür kızları Nujin (15) ile Şirin (5) Taştan ile beraber Adıyaman’da depremde yaşamını yitirdi.

EZKAZDA BİRBİRLERİNE SARILMIŞ HALDE BULUNDU

SüperHaber’in haberine göre öğretmen, besteci ve söz yazarı olan  Aziz Taştan ile eşi Özgür Taştan ve iki kızının cansız bedenlerinin birbirlerine sarılmış olarak bulundukları bildirildi.

Sanatçı Aziz Taştan’ın deprem sırasında oturduğu Adıyaman merkeze bağlı Mimar Sinan Yeni Mahalle’de bulunan 5 katlı binanın 4.katında depreme yakalandığı öğrenildi.

 

 

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