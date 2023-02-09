İşte saklanan gerçeklerin hepsi burada

Onlarca binanın yıkıldığı sokaklarda çok az sayıda iş makinesi göze çarparken depremden kurtulanlar ise dondurucu soğuk ve barınma, yiyecek ve gıda gibi yaşamsal ihtiyaç eksikleriyle mücadele ediyor. Kurtarma ekipleri de büyük ekipman eksikliklerine rağmen enkaz altında kalanları çıkarmak için mücadele veriyor. Her canlı çıkarılan kişi umutları artırırken, cansız bedenler gözyaşlarına boğuyor.

Hatay'da ailesi enkaz altında olan kadın, "Kılık kıyafet istemiyorum kurtarma ekibi istiyorum. Oğlum, kızım, eşim… tutunacak bir dalım kalmadı. Allah'ım al canımı beni kurtar. Hiçbir görevli gelip elini uzatmadı" diye isyan etti. Bir başka vatandaş, "3 gündür yardım gelmiyor. Hiçbir şekilde AFAD'dan buralara gelen bir kişi yok" dedi, acilen enkazın kaldırılması için vinç getirilmesini istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve belediye başkanlarının önünü kesen depremzedeler de "İçeride annem, ağabeyim ve babam var. Ses veriyorlar, termal kamerada ısı da var ama girecek ekipman yok. AKUT elinden geleni yapıyor, ama teçhizat yok. Rica ediyorum, kurtaralım annemi, babamı, ağabeyimi. Yaşıyorlar" diyerek yardım taleplerinde bulundular.

YENİÇAĞ GAZETESİ MANŞETE BÖYLE TAŞIDI