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Bursa Osmangazi Belediyesi 10 işçi alacak

Bursa Osmangazi Belediyesi, Çöp personeli olarak istihdam etmek üzere 10 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 9 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 07:41
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Bursa Osmangazi Belediyesi Çöp personeli olarak 10 işçi alacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 10 işçi alacak
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Resmi Gazete'de Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından verilen ilana göre; Bursa Osmangazi Belediyesi, Çöp personeli olmak üzere 10 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 aralık ise 2022 olarak belirlendi.
 

MÜRACAAT KOŞULLARI
*Emekli olmamak,
*Emeklilik Şartları Taşımamak, 
*Bedenen sağlıklı olmak, 
*Arşiv araştırması yönetmelik şartlarına haiz olmak, 
*Vardiyalı çalışma şartlarına uygun olmak,
*Herhangi bir bulaşıcı hastalığı taşımamak,
*Çöp toplama faaliyetinde çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Adli sicil kaydı
Askerlik belgesi
SGK hizmet dökümü

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