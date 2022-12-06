﻿Bursa Osmangazi Belediyesi 10 işçi alacak

Resmi Gazete'de Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından verilen ilana göre; Bursa Osmangazi Belediyesi, Çöp personeli olmak üzere 10 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 aralık ise 2022 olarak belirlendi.



MÜRACAAT KOŞULLARI

*Emekli olmamak,

*Emeklilik Şartları Taşımamak,

*Bedenen sağlıklı olmak,

*Arşiv araştırması yönetmelik şartlarına haiz olmak,

*Vardiyalı çalışma şartlarına uygun olmak,

*Herhangi bir bulaşıcı hastalığı taşımamak,

*Çöp toplama faaliyetinde çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

Askerlik belgesi

SGK hizmet dökümü