﻿Bursa Osmangazi Belediyesi 10 işçi alacak

Resmi Gazete'de Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından verilen ilana göre; Bursa Osmangazi Belediyesi, Çöp personeli olmak üzere 10 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 aralık ise 2022 olarak belirlendi.
MÜRACAAT KOŞULLARI
*Emekli olmamak,
*Emeklilik Şartları Taşımamak,
*Bedenen sağlıklı olmak,
*Arşiv araştırması yönetmelik şartlarına haiz olmak,
*Vardiyalı çalışma şartlarına uygun olmak,
*Herhangi bir bulaşıcı hastalığı taşımamak,
*Çöp toplama faaliyetinde çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Adli sicil kaydı
Askerlik belgesi
SGK hizmet dökümü
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