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Bursa'da kontrolden çıkan araç dehşet saçtı : 3 yaralı

Bursa'da seyir halinde olan otomobil, kontrolden çıkarak park halinde olan otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 14:56
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Bursa'da feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı 

Bursa'da kontrolden çıkan araç dehşet saçtı : 3 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp mahallesinde meydana gelen kazada park halindeki araca çarparak kontrolden çıkan otomobil, yoldan geçmekte olan anne ve 2 çocuğuna çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza Turgutalp mahallesi Tınaztepe sokakta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan sürücü Şahin Kaya(60) yönetimindeki 16 KBP 35 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde olan 16 AEU 245 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın savrulan araç kaldırımda yürüyen anne Suriye uyruklu Zeyne Hamed (30)'e ve yanındaki kızı 6 yaşındaki Raide ile bebek arabasındaki 2 yaşındaki Abir'e çarparak durdu. Kaza sonucu anne ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralılardan 6 Yaşındaki Raide'nin annesinin elini bırakmaması dikkat çekti.
Yaralılardan 2 yaşındaki Abir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, anne ve diğer kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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