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Bursa'da ters şeritten giden otomobil ölüme meydan okudu

Bursa'da bir otomobil sürücüsü, yolu karıştırınca ters şeritten gitti. Trafikteki o tehlikeli anlar kameraya böyle yansıdı. 

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 11:27
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Bursa'da otomobil ölüme meydan okudu

Bursa'da ters şeritten giden otomobil ölüme meydan okudu
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İHA'nın haberine göre, Bursa'da bir otomobil sürücüsü ters yönde seyir etmeye çalıştı. Onlarca otomobilin kaza atlattığı o anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü yolu karıştırınca ters yöne girdi. Sürücü, inat ederek bir süre ters şeritten gitmeye çalışsa da karşı yönden gelen araçların dikkati sayesinde muhtemel bir facia yaşanmadı.

Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

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