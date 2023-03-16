Bursa'da otomobil yol kenarında duran araca çarptı: 1 yaralı

İHA'nın haberine göre, Bursa Orhangazi’de İznik Gölü sahil yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında patlayan lastiği tamir etmek için yol kenarına çekilen otomobile, bu esnada sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Kazada lastik tamiri için otomobilden inen bir genç, iki araç arasında kalarak yaralandı.

Kaza, gece saat 21.30 sıralarında Orhangazi’de İznik Gölü sahil yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, içinde 4 gencin bulunduğu ve lastiği patlayan bir otomobil yol kenarına çekildi. Patlayan lastiği tamir etmek için gençler otomobilden indiği esnada sahil yolu üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü belirlenemeyen 16 VP 565 plakalı bir otomobil çarptı.

Kazada iki otomobil arasında kalan ve askere gitmeye hazırlandığı belirlenen Hamza Bahadır isimli bir genç yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine ambulans sevkedildi. Bacağında kırık olduğu belirlenen genç adam ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevkedildi.

Kazaya neden olan ve lastik tamiri yapmak için yol kenarında park halinde olan otomobile çarpan diğer otomobilin sürücüsü ise kaza sonrasında diğer gençlerle olay yerinde tartıştıktan sonra kaza yerini terketti. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yaralanan gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.