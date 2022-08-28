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Bursa'da tur otobüsü devrildi: 3 ölü 37 yaralı

Kütahya Tavşanlı'dan Bursa Mudanya'ya yola çıkan tur otobüsü Domaniç mevkisinde şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 10:59
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Bursa'da tur otobüsü devrildi. 3 ölü 37 yaralı

Bursa'da tur otobüsü devrildi: 3 ölü 37 yaralı
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İHA’nın haberine göre, kaza, sabah saatlerinde Bursa-Ankara yolu Domaniç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kütahya Tavşanlı'dan Bursa'nın Mudanya ilçesine gezi için yola çıkan tur otobüsü Domaniç mevkiinde şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ 37 YARALI

Otobüste bulunan 3 kişinin hayatı kaybettiği belirlenirken, 37  yaralı ise ambulanslarla İnegöl ve Bursa'daki hastanelere sevk edildi.

Ekipler kaza bölgesinde geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Olay yerine gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Üzücü bir olay yaşadık. Tavşanlı’dan Mudanya’ya gitmek üzere yola çıkan tur otobüsü sabah saatlerinde Domaniç yolu üzerinde şarampolden aşağı yuvarlandı. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi yaralandı. Yaralıların 31 tanesi Bursa’daki hastanelere, 6’sı ise Kütahya’daki hastanelere sevk edildi. Başımız sağ olsun. Kazanın neden olduğu, teknik inceleme sonucunda belli olacak. Şu an bu konuda bir şey söylemek doğru olmaz” dedi.

HATAY’DA DA KAZA MEYDANA GELDİ: 40 YARALI

Öte yandan dün gece Hatay’da da yolcu otobüsü devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada 3 ağır, 37’si hafif olmak üzere toplam 40 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Dörtyol ve çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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Nurettin GÜN
28.08.2022 14:47
Tekfen otoyolda çalıştım ölümcül kazaların çoğu bariyerlerden kaynaklanıyor otoyol ve eskiyollarda bütün banketteki bariyerler sökülürse araç araziye gider kurtulur  
 
Tatar Osman
28.08.2022 11:11
Eğitimsiz şoför, eski otobüs, gece yolculuğu.  
 
Kemal A.
28.08.2022 11:06
Ülkemizin en etkisiz kurumu maalesef Trafik. Adım başı GBT sorgusunun yapıldığı ülkemizde 1000km git-gel ciddi kontrol yok. Trafikteki tehlikeleri şikayet ediyorsun ilgilenen yok. Otoyolda aktif ekip  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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