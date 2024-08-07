Elon Musk'tan İngiltere'yi kızdıran yorum: 'İç savaş kaçınılmaz'

Elon Musk, Amerikalı bir milyarder olarak, İngiltere'de yaşanan aşırı sağ şiddeti sonrası sosyal medyada yaptığı "İç savaş kaçınılmaz" ifadeli paylaşımıyla geniş çapta reaksiyon topladı. Söylem, özellikle İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve diğer hükümet yetkilileri tarafından eleştirildi. Musk, eleştirilere karşın İngiltere'nin politikalarını ve düzenlemelerini sorgulamaya devam etti ve ülkenin iç siyasetindeki olası sorunları gündeme getirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlarda, İngiltere'nin ekonomik ve sosyal durumunun ileride büyük anlaşmazlıklara yol açabileceğini iddia etti.

Musk'ın bu açıklamaları, Tesla'nın CEO'su ve İngiltere arasında bir gerilime neden oldu. İngiltere hükümeti, sosyal medya platformlarının yanıltıcı bilgiler yayarak durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti. Bu durum, Musk ve Starmer arasındaki tartışmanın alevlenmesine ve gün boyu süren bir dizi sosyal medya gönderisine yol açtı. Musk, bu gönderilerde İngiltere hükümetinin göçmen politikasını eleştirdi ve bu tutumun ülkedeki mevcut gerilimi artırabileceğini öne sürdü.

"BURASI İNGİLTERE Mİ, SOVYETLER BİRLİĞİ Mİ?"

Elon Musk, sosyal medya platformu X'in sahibi olarak, İngiltere'deki yasal uygulamaları eleştiren bir dizi paylaşım yaptı. Musk, bir videoda gözaltına alınan bir kişiyi gösteren ve "saldırgan" yorumlar nedeniyle polis tarafından tutuklandığı iddia edilen bir videoya, "Burası İngiltere mi, yoksa Sovyetler Birliği mi?" yorumunu yaparak tepkisini dile getirdi. Ayrıca, bir tecavüz suçlusunun aldığı 180 günlük toplum hizmeti cezasını ve ırkçı ile göçmen karşıtı yorumlar yapan kişilere verilen hapis cezalarını sorgulayan Musk, bu durumların adalet anlayışıyla bağdaşıp bağdaşmadığını sorguladı.

Daily Mirror gazetesinde yer alan, yöneticilerin ırkçı tepkilerden çekinmesi nedeniyle 16 yıl boyunca faaliyet gösteren Asyalı tacizci grubu hakkındaki habere de "Bu olaylar hala devam ediyor mu?" diyerek şaşkınlığını ifade etti. Musk, İngiltere'de tüm toplumların eşit korunmadığına dair bir paylaşıma yorum yaparken, aynı zamanda İngiltere hükümetinin hoşuna gitmeyen yorumlar nedeniyle 2030 yılında olası yaptırımlara işaret eden bir görsel paylaştı.

"Family Guy" çizgi dizisinden bir karakterin elektrikli sandalyede betimlendiği bu görselle, ifade özgürlüğüne yönelik endişelerini dile getirdi. Son olarak, Musk kendi platformu X'in İngiltere'deki popüler bir haber kaynağı olduğunu belirterek, hükümetin sosyal medya platformlarına yönelik eleştirilerine gönderme yaptı.

MUSK'IN YANITLARI, "DEZENFORMASYONA DESTEK İŞLEVİ GÖRÜYOR" ŞEKLİNDE YORUMLANDI

Northwestern Üniversitesi'ndeki bir medya analisti olan Doç. Dr. Marc Owen Jones, Elon Musk'ın bir kullanıcının gönderisine yaptığı "İç savaş kaçınılmaz" şeklindeki yorumun, söz konusu gönderinin etkileşim oranlarını önemli ölçüde artırdığını iddia etti.

Jones'a göre, Musk'ın yorumundan önce, yabancı düşmanlığı içerikli gönderi azalan bir ilgiyle karşılanıyordu; ancak Tesla ve SpaceX'in CEO'sunun müdahalesi sonrasında, gönderinin etkileşimi %540 oranında bir artış gösterdi. Ayrıca Jones, Musk'ın bu tür yanıtlarının dezinformasyon ve nefret söylemini desteklediğini öne sürdü. İngiltere Adalet Bakan Yardımcısı Heidi Alexander ise Musk'ın ifadelerini "tamamen haksız" ve "üzücü" olarak değerlendirdi. Musk'ın, İngiltere'de yayılan aşırı sağcı şiddet olaylarına ve Başbakan Keir Starmer'ın açıklamalarına yönelik sosyal medya yorumları geniş çapta eleştiri topladı.

EYLEMLER NASIL BAŞLADI?

Southport'da yaşanan bıçaklı saldırı, 29 Temmuz'da üç genç bireyin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki şüphelinin kimliği, yaşının reşit olmaması nedeniyle gizli tutuldu. Polis, şüphelinin Cardiff, Galler doğumlu olduğunu açıkladı. Kimliğin saklı kalması, çeşitli spekülasyonlara ve sosyal medya üzerinden yapılan asılsız iddialara yol açtı.

Bazı aşırı sağcı gruplar ve haber siteleri, şüphelinin geçtiğimiz yıl yasadışı yollarla İngiltere'ye giriş yaptığını ve "Ali" ismini kullandığını öne sürdü. 1 Ağustos'ta, şüphelinin Axel Rudakubana adını taşıdığı ve Ruanda kökenli olduğu iddiaları ortaya atıldı. Saldırının ardından, aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin (EDL) göçmen ve Müslüman karşıtı protesto çağrıları, şiddet olaylarının artmasına neden oldu.