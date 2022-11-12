Suriyelilere çeyiz yardımı yapılıp TOKİ’den ev verilirken evi yanan aile kışın ortasında çocuklarıyla kaderine terk edildi

Halit İRİ - YENİÇAĞ/Özel Haber



Çeyiz yardımından tut TOKİ’den ev vermeye kadar Suriyeli sığınmacılara birçok destek veren AKP hükümeti kendi vatandaşını unutmaya devam ediyor.



Sığınmacı nüfusunun yerleşik nüfusu geçtiği Hatay Reyhanlı’da bir ailenin dramı yürek sızlattı. Evi yanan aile, kış mevsiminin kendisini hissettirdiği günlerde evsiz kaldı.



Tek göz odası olan harabe bir eve taşıyan aile yetkililerden yardım bekliyor.

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