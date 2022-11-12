12 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Suriyelilere çeyiz yardımı yapılıp TOKİ’den ev verilirken evi yanan aile kışın ortasında çocuklarıyla kaderine terk edil

Suriyelilere çeyiz yardımı yapılıp TOKİ’den ev verilirken evi yanan aile kışın ortasında çocuklarıyla kaderine terk edildi

Hatay Reyhanlı’da evi yanan bir vatandaş, çocuklarıyla birlikte ev demeye bin şahit isteyen harabe bir yerde kalıyor.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 12:49
Takip Et

Suriyelilere çeyiz yardımı yapılıp TOKİ’den ev verilirken Hatay Reyhanlı'da evi yanan aile kışın ortasında çocuklarıyla kaderine terk edildi

Suriyelilere çeyiz yardımı yapılıp TOKİ’den ev verilirken evi yanan aile kışın ortasında çocuklarıyla kaderine terk edildi
+
Aa
-

Halit İRİ - YENİÇAĞ/Özel Haber

Çeyiz yardımından tut TOKİ’den ev vermeye kadar Suriyeli sığınmacılara birçok destek veren AKP hükümeti kendi vatandaşını unutmaya devam ediyor.

Sığınmacı nüfusunun yerleşik nüfusu geçtiği Hatay Reyhanlı’da bir ailenin dramı yürek sızlattı. Evi yanan aile, kış mevsiminin kendisini hissettirdiği günlerde evsiz kaldı.

Tek göz odası olan harabe bir eve taşıyan aile yetkililerden yardım bekliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Üzgün anne
12.11.2022 13:52
Vatan toprağı bile isteye yabancılara ikram edildi azınlık olarak kalmaya az kaldı şehitlerin kemikleri sızlıyordur.bende hakkımı helal etmiyorum sebep olanlara  
 
hacı ali
12.11.2022 13:42
hırsıza rey verirsen sonun böyle olur  
 
Dedi
12.11.2022 13:39
Türk'ün neslini kurutmaya yeminli bunlar ekonomik durumdan dolayı gençler evlenemiyor zoraki evlenenlerde sonradan böyle açıkta kalıyor bu halde bile cumalarda utanmadan yardım istiyorlar sarayın gide  
 
TÜM YORUMLAR (8)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
1
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
2
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
3
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
4
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
5
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
6
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
7
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Dursun Özbek Galatasaray'ın borcunu açıkladı
﻿Dursun Özbek Galatasaray'ın borcunu açıkladı
﻿Dursun Özbek Galatasaray'ın borcunu açıkladı
﻿İtalya'dan Galatasaray'ı şoke edecek Icardi iddiası
﻿İtalya'dan Galatasaray'ı şoke edecek Icardi iddiası
﻿İtalya'dan Galatasaray'ı şoke edecek Icardi iddiası
﻿FETÖ/PDY mensubu firari Uğur Demirok yakalanarak Türkiye'ye getirildi
﻿FETÖ/PDY mensubu firari Uğur Demirok yakalanarak Türkiye'ye getirildi
﻿FETÖ/PDY mensubu firari Uğur Demirok yakalanarak Türkiye'ye getirildi
﻿Eskişehir'de 4 firari hükümlü yakalandı
﻿Eskişehir'de 4 firari hükümlü yakalandı
﻿Eskişehir'de 4 firari hükümlü yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.