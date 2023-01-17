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  • Gülben Ergen büyük oğlu Atlas'ın doğum gününe dair yazdıklarıyla duygulandırdı

Gülben Ergen büyük oğlu Atlas'ın doğum gününe dair yazdıklarıyla duygulandırdı

Şarkıcı Gülben Ergen, büyük oğlu Atlas'ın doğum gününü bir gün öncesinden yenilen yemekle kutladı. Ergen, sosyal medya hesabından yazdığı duygusal satırlarla oğullarına olan sevgisini de gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 21:53
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Büyük oğlu Atlas'ın doğum günü için paylaşımyapan Gülben Ergen yazdıklarıyla duygulandırdı

Gülben Ergen büyük oğlu Atlas'ın doğum gününe dair yazdıklarıyla duygulandırdı
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Ailesine dair yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ve yazdığı duygusal satırlarla da ailesine olan sevgisini gözler önüne seren Gülben Ergen bu defa büyük oğlunun doğum günü için yazdıklarıyla dikkat çekti.

Üç erkek çocuk annesi Gülben Ergen, onlarla geçirdiği keyifli vakitlere dair yeni bir paylaşımda bulundu.

Büyük oğlu Atlas'ın doğum günü için çocuklarıyla yemeğe çıkan Ergen, burada çekilmiş fotoğraf karelerine şu notu düştü:

Aşırı mutluyum

Büyük oğlumun 16.yaşını bambaşka bir sohbetle kutluyoruz. Yarın doğum gününde arkadaşlarıyla olmayı tercih ettiği için, ona saygı gösterip, ailece bu akşam yemeğimizi yedik

Biz bize pastamızı kestik ve sömestr planları yaptık.

Daha neler yazasım var da... Hepsini okuyorlar

Damat olsunlar

Mezun olsunlar

Baba olsunlar

Çok sevsinler

Çok sevilsinler

Anne hep yanlarında, arkalarında, içlerinde ama önlerinde değil… Hayatlarına, seçimlerine, değer verdiklerine canım feda… Kendi kanatlarıyla uçacakları günlere az kaldı… Benim değerli oğullarım, gözümün nur’u oğullarım, canımdan öte sevdiklerim…

İyi ki doğdun Atlas’ım

İyi ki varsın Ares’im

İyi ki varsın Güney’im

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Seher
17.01.2023 22:00
Maşallah  
 
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