Gülben Ergen'den piyanist kuryeye büyük sürpriz

Motosikletli kuryelik yapan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muharrem Can İncir'in, sipariş götürdüğü otelde gördüğü piyanoyu çaldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Hiçbir eğitim almadan kendi kendine piyano çalmayı öğrenen İncir'in, Mozart'ın en bilinen eserlerinden 'Türk Marşı'nı çalması kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

''KENDİ KENDİME ÖĞRENDİM''

Yeteneğiyle herkesin gönlünü fetheden İncir ''8. sınıfa giderken annemin telefonundan çalıyordum, annem bunu gördü ve bana org aldı. İnternetten 100 liraya org aldık. Kendi kendime internetten çalmayı öğrendim.'' ifadelerini kullandı. Genç yetenek ''1 sene org çaldım sonrasında yükselterek dijital piyano aldım'' dedi.

Muharrem Can İncir'e destek veren isimler arasında başta Fazıl Say, Berna Laçin, Gülsin Onay gibi isimler yer aldı.Gülben Ergen de, İncir'e tam destek veren isimlerden biri oldu. Sosyal medya hesabından genç yeteneğindeki videosunu paylaşan Gülben Ergen paylaşımına şu notu düştü:

''KİMİN NE OLDUĞUNU BİLMEK MÜMKÜN DEĞİL''

''Kimin ne cevherler taşıdığını, ne değerli, ne muhteşem vasıflar sahibi olduğunu bilmek mümkün mü? Kapına gelip hizmet veren kurye kardeşimize bakın. Verdiğiniz, vereceğiniz, vermeyi hesap edip belki de vazgeçtiğiniz bahşiş ya da içten bir güler yüzle 'Teşekkürler' demeyi bile ikram edemediğiniz anları düşünün.

''HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIM''

Kimse göründüğü elbisenin altında neler gizli bilemez. Dünya markalarını üzerine giyince adam oldum zannedenlerle dolu dünyamız. Vasıf giydiğinde değil, içeride saklı. İnci gibi… Elmas gibi… Teşekkürler bu paylaşım için. Değerli kurye kardeşimizin asıl mesleğini yapabilmesi için maddi manevi her türlü desteğe hazırım.

Adresini, telefonunu bulan yazsın bana. Piyanosunu çalmak istiyorsa, yaşamında ideali bu yöndeyse, yıllardır birlikte omuz omuza yürüdüğüm tüm müzisyen arkadaşlarım, dostlarım, yol arkadaşlarım adına ona destek olmak isterim'

Ünlü şarkıcı Ergen, Muharrem Can İncer'e ulaşmayı başardı. ''Maddi manevi her türlü desteğe hazırım diyen Gülben Ergen, genç kuryeye piyano hediye ederek büyük sürpriz yaptı.