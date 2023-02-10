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Gülben Ergen acı haberi duyurdu. Cansız bedenleri bugün enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Son olarak şarkıcı Gülben Ergen aldığı acı haberi sevenleriyle paylaştı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 15:16
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Cansız bedenleri bugün enkazdan çıkarıldı! Gülben Ergen acı haberi duyurdu

Gülben Ergen acı haberi duyurdu. Cansız bedenleri bugün enkazdan çıkarıldı
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara yol açtı. 

Şarkıcı Gülben Ergen de deprem sonucu gerçekleşen yıkımlarda yakınlarından acı haber aldı.

Gülben Ergen, ''Serdar'ımız... Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin gönüllüsü. Kara haber bugün geldi'' diyerek acı gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.

Ergen, ''Serdar kardeşim, ikizi, annesi ve ablasının cansız bedenleri bugün enkaz altından çıkarıldı. Sabır Allah'ım'' ifadelerini kullandı.

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