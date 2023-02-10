Gülben Ergen acı haberi duyurdu. Cansız bedenleri bugün enkazdan çıkarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara yol açtı.
Şarkıcı Gülben Ergen de deprem sonucu gerçekleşen yıkımlarda yakınlarından acı haber aldı.
Gülben Ergen, ''Serdar'ımız... Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin gönüllüsü. Kara haber bugün geldi'' diyerek acı gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.
Ergen, ''Serdar kardeşim, ikizi, annesi ve ablasının cansız bedenleri bugün enkaz altından çıkarıldı. Sabır Allah'ım'' ifadelerini kullandı.
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