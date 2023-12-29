Suudilerden iğrenç paylaşım. Arap basını: Türkler Suudi şartlarına teslim oluyor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin Arabistan’da Süper Kupa ısrarı skandalları da bereberinde getirdi.

Suudi yetkililerin Atatürk tişörtlerine izin vermemesi ve 100. yıl pankartlarının alınmayacağını açıklamasının ardından büyüyen kriz hala çözülemedi.

Tansiyon gir gide yükselirken Arap medyasından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Suudi Kanalı Tamra, haberi Arapların zaferi olarak paylaştı.

İşte Arapların o paylaşımı:

Türkiye Süper Finali, yalnızca Türk İstiklal Marşı ve Suudi İstiklal Marşı çalınacak şekilde yapılacak ve Atatürk ile ilgili siyasi resim ve pankartlar yasaklanacak. - : Üzerinde Atatürk resimleri bulunan Türk oyuncuların kıyafetlerinin değiştirilerek normal kıyafetler giyilmesi de kararlaştırıldı.