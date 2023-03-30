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Çağatay Ulusoy'un dizisi Kübra'dan ilk fotoğraf geldi

Yağmur Taylan ve Durul Taylan imzası taşıyan ve başrolünde ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy’un yer aldığı Netflix’in yeni dizisi Kübra’nın çekimleri başladı. 

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 16:47
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Çağatay Ulusoy'un başrolde olduğu 'Kübra' dizisinden ilk fotoğraf

Çağatay Ulusoy'un dizisi Kübra'dan ilk fotoğraf geldi
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Yağmur Taylan ve Durul Taylan imzası taşıyan ve başrolünde Çağatay Ulusoy’a yer veren, Netflix’in yeni dizisi Kübra’nın çekimleri başladı. Afşin Kum’un aynı isimli romanından uyarlanan dizinin senaryosunu Murat Uyurkulak, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme aldı.

Mahallesinin sevilen, saygılı ve inançlı bir genci olarak bilinen Gökhan’ın, bir süredir parçası olduğu sanal arkadaşlık grubunda, Kübra adlı kullanıcıdan aldığı mesajlar ile hiç ummadığı bir yola girmesini anlatan hikayede başrol Çağatay Ulusoy’a Aslıhan Malbora, Nazan Kesal, Ahsen Eroğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı güçlü bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.
 

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