Çağlar Söyüncü yerine geçemedi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u konuk ediyor.
Sarı lacivertli takımda Kadıköy'de sakatlığı nedeniyle Çağlar Söyüncü takımını yalnız bıraktı.
UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint Gilloise ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü, cumartesi günü yapılan idmana çıkmadı.
Milli oyuncunun sakatlığı geçmedi ve Pendikspor karşısında takımını yalnız bıraktı.
Tribünde maçı izlemek için Kadıköy'e gelen Çağlar taraftarın ilgi odağı oldu.
Fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Çağlar tek tek taraftarlarla telefonlar poz verdi.
Uzun bir süre yerine geçemeyen Çağlar Söyüncü'nün görüntüsü kameralara yansıdı.
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