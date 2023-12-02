‘Çalar Saat’i izlettiren tecrübe

Biz onu, yıllardır FOX TV ekranında hava durumu haberleriyle ve zaman zaman da nöbetçi sunucu olarak izliyorduk ama o artık hafta sonları, sabah kahvaltılarımıza eşlik ediyor. Ezgi Gözeger’den bahsediyorum.

İlker Karagöz’ün ‘Çalar Saat’in hafta içi sunuculuğuna geçmesiyle Ezgi Gözeger de programın hafta sonu sunucusu oldu. Geceden güne yansıyan en sıcak gelişmeleri, gazete manşetleri eşliğinde ekranlara taşıyor. Farklı konu ve konuklarıyla da güncel gelişmeleri masaya yatırarak izleyicinin beğenisini kazanıyor. İşini hakkıyla yapıyor. Yıllardır edindiği ekran tecrübesini programına da yansıtarak izlenilmesini sağlıyor. Benim de severek izlediğim programlardan.

‘Hafta sonu ne izlesem?’ diye alternatif arayanlara saat 08.30-11.00 arasında yayınlanan ‘Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu’ güzel bir tercih olur.

Akustik albüm modası

Şu aralar akustik albümler peş peşe yayınlanmaya başladı. Serdar Ortaç’ın ardından Kutsi de bu modaya uydu.

Dünden bugüne unutulmayan şarkıların sesi olan Kutsi, kendiyle özdeşleşen 12 hit parçasını ‘Kutsi En İyiler Akustik’ adı altındaki albümde bir araya getirmiş. Müzikseverleri geçmişe götüren albüm, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Akustik formuyla ruhlarımızı yenileyen çalışmadan ben en çok ‘İlan-ı Aşk’, ‘Sana Ne’, ‘Söz Konusu Aşk’, ‘Doğum Günü’ ve ‘Melek’ şarkılarını beğendim.

En çok izlenen filmler

Sinema dünyasına dair gelişmeleri, ilgiyle takip ettiğim sitelerin başında Box Office Türkiye geliyor. Geçtiğimiz gün haberleri okurken Türk Sineması’nda izleyiciyle buluşan filmlerle ilgili veriler dikkatimi çekti.

1989 yılından günümüze 191 film 1 milyon seyirci barajını aşarken bunlar arasında 5 milyon sınırını 10 film aşmış.

Sinemalarda en çok izlenen 10 yapım sırasıyla Recep İvedik 5 (7.437.050), Recep İvedik 4 (7.369.098), Düğün Dernek (6.980.070), Fetih 1453 (6.572.618), Müslüm (6.480.563), Düğün Dernek 2: Sünnet (6.073.364), Ayla (5.589.872), Bergen (5.484.798), 7. Koğuştaki Mucize (5.365.522) ve Aile Arasında (5.289.051) yer alıyor.