Hande Ataizi oğlu ile son sıcakların tadını çıkardı

Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen oyuncu Hande Ataizi, parka götürdüğü oğlu Leo ile görüntülendi.

Tatil gününü oğlu için ayırdığını söyleyen Ataizi "Pastırma yazından son kalan güzel günleri kaçırmak istemedik. Şimdi parka gidip Leo ile eğleneceğiz" diye konuştu.

Hande Ataizi, yıllardır hep aynı formda kalmasını ise şöyle açıklamıştı:

Spor her zaman hayatımda ama söylendiği gibi her gün saatlerce yapmıyorum, haftada beş gün bir veya 1.5 saat süren programım var. Genelde mutlu bir kişiliğim var ve çok hayatın içindeyim. Mutsuz insan erken çöker. Ben yaşlanma ile yaşadığımız hayat biçiminin birebir gittiğini düşünüyorum. Hafif şuursuz olmak da bazen işe yarıyor.

