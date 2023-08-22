Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü tahliye edildi

Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü tedbir amaçlı tahliye edildi. Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, yangının kampüse ulaşmadığını belirtirken, öğrenciler diğer yurtlara ve otellere nakledildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü tahliye edildi

Çanakkale'de rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını nedeniyle, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü tedbiren boşaltıldı. Söz konusu açıklama üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'ndan geldi.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

NTV'ye konuşan Rektör Erenoğlu, "Üniversite kampüsü tedbir amaçlı tahliye edildi. Şu anda alevler kampüse ulaşmadı. Kampüste şu anda teknik ekip bulunuyor. Hem KYK ve hem özel yurtlar tahliye edildi. Öğrenciler şehir içindeki diğer yurtlara ve otellere tahliye edildi." dedi.

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