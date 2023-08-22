Alevler kulenin dibine kadar geldi. Sen koru ya rabbim

Damyeri mevkiinde başlayan ve kısa süre içerisinde Kayadere Köyü’ne ulaşan orman yangını rüzgarında etkisiyle büyümeye devam ediyor.

Yaşar Gürsoy’un aktardığı görüntülerde yangın, Belen Köyü tarafından Radar Tepesi’ne kadar ulaştı. Öte yandan şehir merkezindeki devlet hastanesi ve evler boşaltılırken ekipler tarafından yangına müdahale tüm hızıyla devam ediyor.

ŞEHİR MERKEZİNE KADAR ULAŞTI

Yangın, rüzgarında şiddetiyle şehir merkezine kadar ulaştı. Yangının şehir merkezine yakın olduğu bölgelerdeki devlet hastanesi ve evler boşaltıldı.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangına 421 personel, 10 uçak, 26 helikopter, 68 arazöz ve iş makinesi ile müdahale ediliyor.

Gürsoy, gece nedeniyle helikopterlerin bazılarının çalışamadığını ve yangının hızla aşağıya, kente doğru yayıldığını aktarırken, yangının sabaha kadar söndürülmesi gerektiğini aksi takdirde yangının kontrol edilemez bir hal alacağını bildirdi.