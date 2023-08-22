Çanakkale yangını evlere ulaştı! Yağcılar köyü yanıyor

Rüzgarın da hızıyla büyüyen Çanakkale yangınında korkulan oldu. Yangın ilk yerleşim birimine sıçradı.

Çanakkale yangını evlere ulaştı! Yağcılar köyü yanıyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınında alevlerinin ulaştığı Yağcılar köyünde çok sayıda ev alev alev yanıyor.

Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıkan yangın saatlerdir devam ediyor.

Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Alevler merkez ilçeye bağlı Yağcılar köyüne ulaştı.

Güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen köydeki çok sayıda ev alev alev yanıyor.

Alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun mücadele veriyor.

Yangın bölgesinde Edirne, Keşan ve Uzunköprü ilçe itfaiye ekipleri de destek ekip olarak görev alıyor.

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