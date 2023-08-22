Alevler İzmir otoyoluna kadar ulaştı

Çanakkale'de bugün saat 12.30 civarında başlayan yangın, hâlâ kontrol altına alınamadı. Damyeli mevkisinde başlayan ve şiddetli rüzgâr nedeniyle kısa sürede yayılan yangın, kente doğru ilerleyişini sürdürüyor.

Son olarak Radar Tepesi'ni aşan alevler, kent meydanındaki vatandaşlar tarafından görüntülenmeye başladı. Çanakkale Valiliği, Çanakkale - İzmir Otoyolu'nun kullanılmaması gerektiğini belirten bir açıklama yayınlarken, Hakan Kumuk'un Yeniçağ için bölgeden bildirdiği fotoğraflarda, alevlerin İzmir Otoyolu'na kadar geldiği görüldü.

"İZMİR OTOYOLUNU KULLANMAYIN"

Çanakkale Valiliği, vatandaşları acil durumlar dışında Çanakkale - İzmir otoyolunu kullanmamaları konusunda uyardı.

Yapılan açıklamada, "Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları önemlidir. Orman yangını nedeniyle arazöz ve iş makinelerinin yoğun olarak çalışmasından dolayı vatandaşlarımızın acil durumlar dışında Çanakkale-İzmir yolunu kullanmamaları önemle rica olunur" denildi.