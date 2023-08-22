Çanakkale'de alevler hızla yerleşim yerlerine doğru gidiyor. Yaşar Gürsoy bölgeden bildiriyor

Yaşar Gürsoy / Çanakkale

Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıkan yangın saatlerdir devam ediyor.

Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Rüzgarın yönü nedeniyle alevler şehir merkezine doğru ilerlemeye başladı.

Yangın bölgesinde Edirne, Keşan ve Uzunköprü ilçe itfaiye ekipleri de destek ekip olarak görev alıyor.

TAHLİYELER SÜRÜYOR

Çanakkale'de hızla ilerleyen orman yangınına karşı mücadele devam ediyor. Yangın nedeniyle 4 yerleşim yeri ve üniversite tahliye edildi. Ayrıca, ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'ne yakın olan Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi de yangın tehdidi altında.

Yangın henüz kontrol altına alınamadı. İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yetkililerinin olası bir tehdide karşı teyakkuz altında olduğu öğrenildi. Hastanede, taburcu edilebilecek hastalar taburcu edilirken Devlet Hastanesi henüz boşaltılma kararı almadı.