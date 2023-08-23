Yangına müdahale etmek için helikopter ve uçaklar sabahın ilk saatlerinde yeniden çalışmaya başladı

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracıyla müdahale edilmesine rağmen yangının rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi gösterdiği belirtilmişti.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için karadan çalışmalarını sürdürüyordu.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 'yarasa helikopter' adı verilen helikopterler ve uçaklar yeniden yangın bölgesinde kullanılmaya başladı.

Gazeteci Yaşar Gürsoy yangının olduğu bölgeden Yeniçağ'a özel videolar göndermeye devam ediyor.

HELİKOPTER VE UÇAKLAR SABAH SAATLERİNDE YANGINA YENİDEN MÜDAHALE ETMEYE BAŞLADI

Gelen son videolarda yangına müdahale etmek için uçaklar ve helikopterler yeniden havalandı. Denizden aldıkları suyu yangın bölgesine taşıyan helikopterler böyle görüntülendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandıldı:

Çanakkale Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

2.240 personel

8 uçak

26 helikopter

240 arazöz

71 su tankeri

328 araç ve iş makinesi

sevk edilmiştir.

Bölgede rüzgarın şiddetinin 20km/h olduğu, esintilerin ise 45 km/h olduğu belirtildi.

Yangına müdahale çalışmaları da haritada şu şekilde gösterildi:

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI

Açıklamada, "Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları önemlidir. Orman yangını nedeniyle arazöz ve iş makinelerinin yoğun olarak çalışmasından dolayı vatandaşlarımızın acil durumlar dışında Çanakkale-İzmir yolunu kullanmamaları önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.