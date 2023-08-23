Çanakkale’deki yangın boğazın karşı yakasından görüntülendi

Çanakkale’de çıkan yangında ormandan yükselen alevler boğazın karşı yakasından da görüldü.

Çanakkale’deki yangın boğazın karşı yakasından görüntülendi

Çanakkale’nin merkeze bağlı Damyeri mevkiinde çıkan orman yangını, yaklaşık 13 saattir devam ediyor.

Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 gece görüşlü helikopter, 238 arazöz, 64 iş makinası ve bin 489 personelle alevlerle mücadele ediyor.

Zaman zaman rüzgarın etkisiyle şiddetlenen yangında metrelerce yükseklikteki alevler söndürme çalışmalarını zora sokuyor.

Öte yandan alevler Çanakkale Boğazı'nın karşı yakasından da görülüyor.

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