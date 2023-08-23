Çanakkale’de orman yangınıyla mücadelede kritik saatler: İnşallah sabaha kadar kolaylamış oluruz

Çanakkale’nin merkeze bağlı Damyeri mevkiinde çıkan orman yangını, yaklaşık 12 saattir devam ediyor.

Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 gece görüşlü helikopter, 238 arazöz, 64 iş makinası ve bin 489 personelle alevlerle mücadele ediyor.

Zaman zaman rüzgarın etkisiyle şiddetlenen yangında metrelerce yükseklikteki alevler söndürme çalışmalarını zora sokuyor.

1500 HEKTAR BÜYÜKLÜĞÜNDE ORMANLIK ALANIN YANDI

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile birlikte yangın söndürme çalışmalarını koordine eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında, şu ana kadar 1500 hektar büyüklüğünde ormanlık alanın yandığını belirtti.

ALEVLERLE MÜCADELEDE KRİTİK SAATLER

Öte yandan rüzgar ve nem seviyesinin gündüz olduğu gibi zorlayıcı olmadığını belirten Yumaklı, “Sabah 6'dan itibaren artış söz konusu olacak. İnşallah sabaha kadar kolaylamış oluruz.” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü gece yarısı 28 derece olan sıcaklığın, sabah 34 dereceye kadar çıkacağı tahmininde bulundu.

Dün 36 kilometre hıza ulaşan rüzgarın, 24 kilometreye kadar düşeceği tahmin ediliyor.