Çanakkale'deki orman yangını büyüyor: 1 köy boşaltıldı, Çanakkale-Çan karayolu trafiğe kapatıldı

Çanakkale'de saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Damyeri mevkisindeki ormanda çıkan yangın bölgesine ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter ve 5 uçak ile karadan ise 29 arazöz 13 su ikmal aracı ve 7 dozer müdahale ediyor.

Ekipler yangına, havadan ve karadan müdahale ediyor.

1 KÖY BOŞALTILDI, KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Devam eden orman yangını sebebiyle, merkeze bağlı Kayadere köyü boşaltıldı. Çanakkale-Çan karayolu ise tedbir için trafiğe kapatıldı.

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Kayadere köyümüz tedbir için boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu kız öğrenci yurdunda misafir edilecektir. Ayrıca Çanakkale-Çan karayolu da trafiğe kapatılmış olup vatandaşlarımızın alternatif yolları kullanmaları ve görevli personelin ikazlarına riayet etmeleri önem arz etmektedir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir."

VALİ AKTAŞ: CAN VEYA YARALANAN YOK

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak civar köylerde şu anda tehlike görülmediğini ancak rüzgarın etkili olduğunu dile getirdi.

Bu nedenle önlem aldıklarını aktaran Aktaş, "Çanakkale merkezde Kayadere köyümüze yakın yangın mahallindeki köylerimizdeki vatandaşlarımızın da teyakkuzda ve dikkatli olmaları önem arz etmekte. Can ve mal güvenliği, trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapatmış bulunuyoruz. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmekte" diye konuştu.

Söndürme çalışmaları için orman teşkilatının tüm imkanlarını seferber ettiğini, en kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışılacağını anlatan Aktaş, yangın nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmadığını sözlerine ekledi.