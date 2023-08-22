Çanakkale'deki orman yangını büyüyor: 1 köy boşaltıldı, Çanakkale-Çan karayolu trafiğe kapatıldı

Çanakkale'de çıkan orman yangını nedeniyle merkeze bağlı Kayadere köyü boşaltıldı. Çanakkale-Çan karayolu ise tedbir için trafiğe kapatıldı.

KAYNAK: DHA
Çanakkale'deki orman yangını büyüyor: 1 köy boşaltıldı, Çanakkale-Çan karayolu trafiğe kapatıldı

Çanakkale'de saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Damyeri mevkisindeki ormanda çıkan yangın bölgesine ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter ve 5 uçak ile karadan ise 29 arazöz 13 su ikmal aracı ve 7 dozer müdahale ediyor.

Ekipler yangına, havadan ve karadan müdahale ediyor.

1 KÖY BOŞALTILDI, KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Devam eden orman yangını sebebiyle, merkeze bağlı Kayadere köyü boşaltıldı. Çanakkale-Çan karayolu ise tedbir için trafiğe kapatıldı.

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Kayadere köyümüz tedbir için boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu kız öğrenci yurdunda misafir edilecektir. Ayrıca Çanakkale-Çan karayolu da trafiğe kapatılmış olup vatandaşlarımızın alternatif yolları kullanmaları ve görevli personelin ikazlarına riayet etmeleri önem arz etmektedir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir."

VALİ AKTAŞ: CAN VEYA YARALANAN YOK

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak civar köylerde şu anda tehlike görülmediğini ancak rüzgarın etkili olduğunu dile getirdi.

Bu nedenle önlem aldıklarını aktaran Aktaş, "Çanakkale merkezde Kayadere köyümüze yakın yangın mahallindeki köylerimizdeki vatandaşlarımızın da teyakkuzda ve dikkatli olmaları önem arz etmekte. Can ve mal güvenliği, trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapatmış bulunuyoruz. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmekte" diye konuştu.

Söndürme çalışmaları için orman teşkilatının tüm imkanlarını seferber ettiğini, en kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışılacağını anlatan Aktaş, yangın nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmadığını sözlerine ekledi.

İlgili Haberler
Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma yangın engeli
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Son Haberler
Dursun Özbek, Ahmet Nur Çebi ve Ertuğrul Doğan, PFDK'ya sevk edildi Spor
Dursun Özbek, Ahmet Nur Çebi ve Ertuğrul Doğan, PFDK'ya sevk edildi
Ünlü model Elizabeth Hurley karpuzun üzerinde çıplak poz verdi Magazin
Ünlü model Elizabeth Hurley karpuzun üzerinde çıplak poz verdi
Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma yangın engeli Güncel
Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma yangın engeli
Türkiye'nin dev holdinginden 25 maaş ikramiye Güncel
Türkiye'nin dev holdinginden 25 maaş ikramiye
Baltalı hırsız fotokapana yakalandı Güncel
Baltalı hırsız fotokapana yakalandı
Manisa’da başıboş sokak köpeklerinin vahşeti kameralara yansıdı Güncel
Manisa’da başıboş sokak köpeklerinin vahşeti kameralara yansıdı
Antalya'da 270 düzensiz göçmen yakalandı Güncel
Antalya'da 270 düzensiz göçmen yakalandı