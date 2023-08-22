Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma yangın engeli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin, geçici olarak güney-kuzey yönlü askıya alındığını açıkladı. Gemi trafiği, çift yönden tek yöne indirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çanakkale Kepez bölgesinde yaşanan orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, çift yönden tek yöne döndü." ifadeleri kullanıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerin, yangının deniz kenarına inmesi durumunda olası bir müdahale için teyakkuza geçirildiği bildirildi.

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Çanakkale'de saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Ormanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Bölgedeki 9 yerleşim yeri tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.