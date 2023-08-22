Çanakkale'de ki yangında büyük aile dramı

Çanakkale'de saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını büyümeye devam ediyor. Çıkan yangın çevredeki köylere sıçramaya başlarken o köylerden birinde yaşayan bir adam evinde mahsur kaldı.

Çanakkale'de ki yangında büyük aile dramı

Çanakkale'de saat 12.30 sıralarında çıkan yangın büyümeye devam ediyor. Ormanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere doğru yayılmaya başladı. O evlerden birinde kalan bir adam evinde mahsur kaldı. Çocuklarının çığlıklarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri adamı evinden son anda kurtardı.

EVİNDE MAHSUR KALDI

Yangın bölgesinde evinde mahsur kalan bir adam dışarıya çıkamadı. Adamın çocukları evinin önüne giderken “BABA ÇIK BABA” diyerek seslerini duyurmaya çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla adam evinden son anda çıkarıldı.

ORTALIK YANGIN YERİ

Yangın, Kayadere köyüne de sıçramaya başlarken bölgede bulunan köy evleri teker teker boşaltılmaya başladı. Alınan bilgilere göre bölgede bulunan bazı hayvanlar orman yangınından zarar gördü.

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