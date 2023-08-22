Çanakkale'de orman yangını: 9 köy boşaltıldı

Çanakkale'de 12.30 sıralarında başlayan orman yanını dolayısıyla 9 köy boşaltıldı, Çanakkale-Çan yolu ulaşıma kapatıldı.

Çanakkale'de orman yangını: 9 köy boşaltıldı

Çanakkale'de Damyeri mevkisindeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına, havadan ve karadan müdahale ediyor.

9 KÖY BOŞALTILDI

Çanakkale'de Damyeri mevkisindeki ormanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, 5 uçak ile havadan, 29 arazöz 13 su ikmal aracı 7 dozer ile karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale'de 12.30 sıralarında başlayan orman yanını dolayısıyla 9 köy boşaltıldı, Çanakkale-Çan yolu ulaşıma kapatıldı.

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BAKANLIKTAN 'BOĞAZ' AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'nin Kepez bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, güney- kuzey yönlü geçici olarak askıya alındığını ve gemi trafiğinin çift yönden tek yöne düşürüldüğünü duyurdu. Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörlerin, yangının deniz kenarına inmesi durumunda olası bir müdahale için teyakkuza geçirildiği belirtildi.

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