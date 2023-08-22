Rüzgarın ne zaman duracağı belli oldu

ABDULLAH KELEŞ / YENİÇAĞ

Çanakkale'de başlayan yangın, şiddetli rüzgâr nedeniyle hızla yayıldı. Alevler kente yaklaşmaya devam ederken Meteoroloji, alevlerin hızla ilerlediği kente dair rüzgâr hızı tahminlerini paylaştı.

Meteoroloji özellikle gece saatlerinde rüzgâr hızının yavaşlayacağı, ancak sabah saatlerinde yeniden hızlanacağı belirtiliyor. Bu nedenle şimdiden Radar Tepesi'ni aşan yangının sabaha kadar söndürülmesi önem arz ediyor.

Çanakkale'de saat 12.30 civarında Damyeli mevkisinde başlayan yangın, hâlâ kontrol altına alınamadı. Şiddetli rüzgârın etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle birçok köy boşaltıldı. Bazı helikopterlerin havanın kararması nedeniyle kalkamadığı belirtilen kentten gelen görüntülerde alevlerin Radar Tepesi'ni aşarak şehre doğru yaklaştığı görülüyor.

SABAH SAATLERİNDE RÜZGÂR YENİDEN ŞİDDETLENECEK

Meteoroloji verilerine göre, saat 21.00 ile 24.00 arasında rüzgâr hızının saatte 48 kilometreye ulaşması bekleniyor. Çarşamba gecesi saat 03.00'a kadar en fazla rüzgâr hızının saatte 40 kilometre olması öngörülürken, saat 06.00'a kadar maksimum hızın 37 kilometre/saat'e düşeceği tahmin ediliyor.

Çarşamba sabahı ise rüzgârın şiddetinin artarak saat 12.00 ila 15.00 arasında saatte 60 kilometreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu verilerin Çanakkale Merkez'e göre alındığı ve yangının devam ettiği dağlık bölgelerde rüzgâr hızının daha yüksek olduğu belirtiliyor. Buna göre, yangın sabah saatlerine kadar kontrol altına alınamazsa, rüzgarın şiddetlenmesiyle yeniden büyüyebilir.