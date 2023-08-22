Çanakkale'de alevler geceyi gündüze çevirdi. Hakan Kumuk bildiriyor

Çanakkale'de şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam eden yangın, yaklaşık 20 kilometre mesafeden böyle görüntülendi.

1/4
Çanakkale'de alevler geceyi gündüze çevirdi. Hakan Kumuk bildiriyor 1

Hakan Kumuk, Sarıçay bölgesinde alevlere yaklaşık 15-20 kilometre uzaklıktan bildiriyor.

2/4
Çanakkale'de alevler geceyi gündüze çevirdi. Hakan Kumuk bildiriyor 2

Çanakkale’de bugün saat 12.30’da başlayan orman yangını hâlâ kontrol altına alınamadı. Yüzlerce personelin müdahale ettiği yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle büyümeyi sürdürüyor. Öte yandan, havanın kararması nedeniyle helikopterlerin bazılarının kalkamadığı bildiriliyor.

3/4
Çanakkale'de alevler geceyi gündüze çevirdi. Hakan Kumuk bildiriyor 3

Gece görüşlü helikopterlerin ne zaman bölgeye geleceği belirsizliğini korurken, bölgeden gelen görüntüler, yangının boyutunu gözler önüne seriyor.

4/4
Çanakkale'de alevler geceyi gündüze çevirdi. Hakan Kumuk bildiriyor 4

Görüntülerde alevlerin Radar Tepesi’nden aşağıya doğru inerek Çanakkale Devlet Hastanesi’ne yaklaştığı görülüyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
12 kişinin öldüğü kazada kahreden gerçek ortaya çıktı. Yolcu otobüsü şarampole yuvarlanmıştı
12 kişinin öldüğü kazada kahreden gerçek ortaya çıktı. Yolcu otobüsü şarampole yuvarlanmıştı
Meteoroloji’den o bölgelere sağanak uyarısı. İşte yurdun geneli yanarken serinleyecek bölgeler
Meteoroloji’den o bölgelere sağanak uyarısı. İşte yurdun geneli yanarken serinleyecek bölgeler
Trakya kavruluyor
Trakya kavruluyor
Meteoroloji tarih ve saat verdi. Sağanak bu illerde etkili olacak
Meteoroloji tarih ve saat verdi. Sağanak bu illerde etkili olacak
Kavuşamayan aşıklar üç gün arayla canlarına kıymıştı. Yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Kavuşamayan aşıklar üç gün arayla canlarına kıymıştı. Yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Meteoroloji il il açıkladı. Aşırı sıcaklar devam edecek mi?
Meteoroloji il il açıkladı. Aşırı sıcaklar devam edecek mi?