Çanakkale'de alevler geceyi gündüze çevirdi. Hakan Kumuk bildiriyor

Çanakkale'de şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam eden yangın, yaklaşık 20 kilometre mesafeden böyle görüntülendi.
Hakan Kumuk, Sarıçay bölgesinde alevlere yaklaşık 15-20 kilometre uzaklıktan bildiriyor.
Çanakkale’de bugün saat 12.30’da başlayan orman yangını hâlâ kontrol altına alınamadı. Yüzlerce personelin müdahale ettiği yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle büyümeyi sürdürüyor. Öte yandan, havanın kararması nedeniyle helikopterlerin bazılarının kalkamadığı bildiriliyor.
Gece görüşlü helikopterlerin ne zaman bölgeye geleceği belirsizliğini korurken, bölgeden gelen görüntüler, yangının boyutunu gözler önüne seriyor.
Görüntülerde alevlerin Radar Tepesi’nden aşağıya doğru inerek Çanakkale Devlet Hastanesi’ne yaklaştığı görülüyor.