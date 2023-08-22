Çanakkale'de alevler Radar Tepesi'ne doğru ilerliyor. Yaşar Gürsoy Çanakkale'den bildiriyor

Damyeri mevkiinde başlayan ve kısa süre içerisinde Kayadere Köyü’ne ulaşan orman yangını nedeniyle Kayadere, Damyeri, Ulupınar, Belen tahliye edildi. Çan yolu trafiğe kapatılırken yangın Belen Köyü tarafından Radar Tepesi’ne ulaştı. Çok sayıda köyün boşaltıldığı yangına 421 personel, 10 uçak, 26 helikopter, 68 arazöz ve iş makinesi ile müdahale ediliyor.

Gürsoy’un aktardığına göre, gece nedeniyle helikopterlerin bazılarının çalışamadığını ve yangının hızla aşağıya, kente doğru yayıldığını aktardı.



Yaşar Gürsoy’un çektiği özel görüntülerde, alevlerin radar tepesini aştığı görülüyor. Rüzgarın çok şiddetli olduğunu söyleyen Gürsoy, “Radar Tepesi de çok önemli oraya doğru da çok hızlı yaklaşıyor rüzgar çok şiddetli” dedi.