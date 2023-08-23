Yurttaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı: Hayvanlarını kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Çanakkale’nin merkeze bağlı Damyeri mevkiinde çıkan orman yangını, yaklaşık 13 saattir devam ediyor.

Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 gece görüşlü helikopter, 238 arazöz, 64 iş makinası ve bin 489 personelle alevlerle mücadele ediyor.

Zaman zaman rüzgarın etkisiyle şiddetlenen yangında metrelerce yükseklikteki alevler söndürme çalışmalarını zora sokuyor.

PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Yangın nedeniyle Kayadere, Ulupınar, Belen, Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri ile Damyeri mevkisinin tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kayadere köyünde tahliye sırasında yurttaşların yaşadığı panik anları ise kameraya yansıdı.

Ajans Çanakkale’nin paylaştığı görüntülerde hayvanlarını kurtarmak isteyen yurttaşların alevlerin arasına girdiği görüldü.