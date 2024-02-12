Cansu Bektaş Avrupa Şampiyonu. Helal olsun sana

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'na muhteşem bir başlangıç yaptık.

Kadınlar 45 kilo kategorisinde milli halterci Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak Avrupa Şampiyonu oldu. Buse böylece Türkiye’ye şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandırdı.

Diğer milli sporcu Gamze Altun, 65 kiloluk derecesiyle koparma müsabakasını 5. sırada tamamladı.

İspanya’dan Maria Garcia Rincon 72 kiloluk derecesiyle ikinci, Bulgaristan’dan Mey Nguen Nadezlida ise 69 kiloluk derecesiyle üçüncü sırayı aldı.