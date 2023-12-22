Çaya ne zaman veda etmeli

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Gülsüm Sundu
Çaya ne zaman veda etmeli
Ne zaman içilen çay doğru bir tercih? İşte yanıtı...

Demir vücut tarafından yeterli oranda üretilemiyorsa anemi oluşuyor. Bu yetersizlik üşüme hissi, soluk ten, halsizlik, soğuk eller ve iştahsızlık ile karşımıza dikiliyor. Ve sonrasında ise tabii ki hastalıklar bedenimize çullanıyor.

Et tüketmek çok önemli. Tabii bu ülke şartlarında çok zor. Ancak Demirin en doğal besin kaynağı et. Günde en az 2–3 köfte kadar et tüketmek gerekiyor. Ancak bu etin kırmızı olanı tercih edilmeli.
Tavuk, hindi etleri veya diğer etler de demir içeriyor.

Pekmez de demir kaynağı. Çocuklara her gün yaklaşık 1 yemek kaşığı verilmesinde yarar var. Hamilelerde de bu miktarlarda yenmesi gerekiyor. Kuru incir, kuru kayısı ve kuru üzüm gibi kurutulmuş meyveler de iyi demir bulunuyor.

Yemekten hemen sonra hemen çay içme alışkanlığına ise mutlaka veda etmemiz gerekiyor. Zira, çaydaki tanen maddesi demir emilimini asgariye indiriyor. Uzmanlar çay tiryakilerini uyarıyor ve “Yemekten 45 dakika sonra çay için” diyor.

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