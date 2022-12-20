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Cem Yılmaz eski eşine karşı atağa geçti: Annenin de çocuğa 10 bin dolar vermesi lazım

Komedyen Cem Yılmaz, eski eşi oyuncu Ahu Yağtu’ya oğlu için ödediği 10 bin dolarlık nafakanın 70 bin liraya düşürülmesini iptal eden İstinaf Mahkemesi’nin kararını Avukatı aracılığı ile Yargıtay’a taşıdı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 09:07
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Cem Yılmaz eski eşinin açtığı 10 bin dolarlık nafaka davasını Avukatı aracılığı ile Yargıtay'a taşıdı

Cem Yılmaz eski eşine karşı atağa geçti: Annenin de çocuğa 10 bin dolar vermesi lazım
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Hürriyet’in haberine göre, Cem Yılmaz, İstinaf Mahkemesi’nin aleyhine verdiği karara avukatı Rengin Gönenç aracılığıyla itiraz ederek davayı Yargıtay’a taşıdı.

İstinaf Mahkemesi’nin Türkiye’deki ekonomik koşulları göz önüne almadan kararı bozduğunu itiraz dilekçesinde belirten Gönenç şu ifadeleri kullandı:

“Yasa gereği 2018’den beri müvekkilin kira gelirleri dahil tüm gelirleri döviz kurundan değil, Türk lirası cinsindendir. Doların Türkiye’de öngörülmeyen artışı hakkaniyete aykırılık oluşturmaktadır. Müvekkil kadar anne Ahu Yağtu’nun da eşit oranda çocuğun yaşam idamesini sağlaması gerekir. O zaman annenin de çocuğuna 10 bin dolar vermesi lazım. Çocuğun eğitim, sağlık ve genel giderleri karşılandıktan sonra annenin de vermesi karşılığında toplam aylık 20 bin dolar nafakasının olması adil mi? Hangi çocuk ayda 20 bin doları yeme ve içme masrafı olarak harcar? Bu nedenle İstinaf Mahkemesi’nin kararını temyiz ederek dosyayı Yargıtay’a taşıdık.”

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