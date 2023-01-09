9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı

Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini oğlu Kemal'le stadda izleyen ve paylaşımlarda bulunan Cem Yılmaz, geceden mağlup ayrılan taraf olunca sosyal medya yorumlarına yanıtsız kalamadı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 05:12
Takip Et

Oğlu Kemalle Fenerbahçe-Galatasray derbisini izleyen Cem Yılmazdan maç sonu yanıtı

Cem Yılmaz derbi ardından ''10 yılda bir'' yorumunu yaptı
+
Aa
-

Gönül verdiği Fenerbahçe'nin maçını izlemek üzere oğlu Kemal'le birlikte Kadıköy'e giden Cem Yılmaz, staddan yaptığı paylaşımlarla sevenlerini ve Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. Oğlu Kemal'le yaptığı paylaşımalarda heyecanı net bir şekilde belli olan Cem Yılmaz, karşılaşmanın sonunda Fenerbahçe'nin mağlubiyetiyle üzüntü yaşadı.

3-0 biten maçın ardından Cem Yılmaz'ın oğluyla birlikte yaptığı paylaşımların altına çok sayıda yorum gelince Yılmaz da konuya kayıtsız kalamadı ve şu paylaşımı yaptı:

"Tebrikler Galatasaray “abi sen de de ne ayak varmış“ la gecemiz şenlendi, teşekkürler Fenerbahçe.10 yılda bir maça giderim ha çok değil"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
1
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
2
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
3
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿ABD'den Suriye ile ‘normalleşme’ adımlarına veto: Desteklemiyoruz
4
﻿ABD'den Suriye ile ‘normalleşme’ adımlarına veto: Desteklemiyoruz
﻿ABD'den Suriye ile ‘normalleşme’ adımlarına veto: Desteklemiyoruz
﻿850’li hatlara yeni düzenleme. Kabus sona eriyor
5
﻿850’li hatlara yeni düzenleme. Kabus sona eriyor
﻿850’li hatlara yeni düzenleme. Kabus sona eriyor
﻿Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
6
﻿Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
﻿Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
﻿Babacan: Altı parti tek bir listeden seçime girecek diye bir şey yok
7
﻿Babacan: Altı parti tek bir listeden seçime girecek diye bir şey yok
﻿Babacan: Altı parti tek bir listeden seçime girecek diye bir şey yok
﻿Mısır'da bina çöktü
﻿Mısır'da bina çöktü
﻿Mısır'da bina çöktü
﻿Elektrikli battaniyeden yangın çıktı
﻿Elektrikli battaniyeden yangın çıktı
﻿Elektrikli battaniyeden yangın çıktı
﻿Otomobille çarpışan işçi servisi devrildi
﻿Otomobille çarpışan işçi servisi devrildi
﻿Otomobille çarpışan işçi servisi devrildi
﻿Park halindeki kamyona çarptı
﻿Park halindeki kamyona çarptı
﻿Park halindeki kamyona çarptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.