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Cem Yılmaz çok kıskanacak! Yurdum insanı sınır tanımadı

Komedyen Cem Yılmaz, son gösterisinde pidenin üzerine çörek otu ile isim yazılmasını mizahi bir dille eleştirmişti. Ancak yurdum insanı, kuşbaşı et ve yağlardan Türk Bayrağı yaparak çörek otu ile pide üzerine isim yazılmasını geride bıraktı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 15:16
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Yurdum insanı sınır tanımadı! Cem Yılmaz çok kıskanacak

Cem Yılmaz çok kıskanacak! Yurdum insanı sınır tanımadı
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Komedyen Cem Yılmaz Netflix’te yayınlanan son gösterisinde pide üzerine çörek otu ile isim yazılmasını ele almıştı. Yılmaz, isim yazılı bu pidelerle poz verilmesini de mizahi bir dille eleştirmişti.

Geçmiş yıllarda kendisinin de ‘pideli’ pozu verdiği ortaya çıkan Cem Yılmaz, bu kez esprilerin hedefi olmuştu.

Pideye isim tartışması espriler üzerinden devam ederken yurdum insanı yaratıcılıkta sınır tanımadı, çörek otunu geride bırakarak bu sefer kuşbaşı et ve yağlardan Türk Bayrağı yaptı.

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