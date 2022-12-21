21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Cem Yılmaz'a vergi teşekkürü! Teşekkür belgesini İstanbul Vergi Dairesi Başkanı takdim etti

Cem Yılmaz'a vergi teşekkürü! Teşekkür belgesini İstanbul Vergi Dairesi Başkanı takdim etti

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, İstanbul Vergi Dairesi'nde aldığı teşekkür belgesini sosyal medya hesaplarından yayınladı. Yılmaz, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç'e teşekkür etti.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 18:04
Takip Et

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Cem Yılmaz'a teşekkür belgesini takdim etti

Cem Yılmaz'a vergi teşekkürü! Teşekkür belgesini İstanbul Vergi Dairesi Başkanı takdim etti
+
Aa
-

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç, Cem Yılmaz'a "Teşekkür Belgesi" takdim etti. O anları takipçileriyle paylaşan Yılmaz, "İstanbul Vergi Dairesi Başkanı sayın Rıza Bilgiç'in nazik ziyareti beni mutlu etti. Gururlandım" dedi. 

Twitter'dan açıklama yapan komedyen Cem Yılmaz, "İstanbul Vergi Dairesi bana teşekkür belgesi takdir etmiş. Sayın başkan Rıza Bey'e çok teşekkür ederim. Ülkesini seven, vazifesini en doğru şekilde yapandır" diye yazdı.

Yılmaz'a kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce mesaj geldi. Yılmaz, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç'le karesine ayrıca, "Ziyareti beni mutlu etti. Gururlandım" yazarak, Türk bayrağı emojisi koydu.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
1
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
2
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
3
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
4
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
5
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
6
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
7
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
﻿Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu: Sürprizler var
﻿Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu: Sürprizler var
﻿Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu: Sürprizler var
﻿Binbir surat son işinde yakayı ele verdi!
﻿Binbir surat son işinde yakayı ele verdi!
﻿Binbir surat son işinde yakayı ele verdi!
﻿Ahmet Davutoğlu Gültekin Uysal’ı ziyaret etti
﻿Ahmet Davutoğlu Gültekin Uysal’ı ziyaret etti
﻿Ahmet Davutoğlu Gültekin Uysal’ı ziyaret etti
﻿Kırklareli’nde Bulgarlar çuval çuval alıyor
﻿Kırklareli’nde Bulgarlar çuval çuval alıyor
﻿Kırklareli’nde Bulgarlar çuval çuval alıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.