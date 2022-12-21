Cem Yılmaz'a vergi teşekkürü! Teşekkür belgesini İstanbul Vergi Dairesi Başkanı takdim etti

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç, Cem Yılmaz'a "Teşekkür Belgesi" takdim etti. O anları takipçileriyle paylaşan Yılmaz, "İstanbul Vergi Dairesi Başkanı sayın Rıza Bilgiç'in nazik ziyareti beni mutlu etti. Gururlandım" dedi.

Twitter'dan açıklama yapan komedyen Cem Yılmaz, "İstanbul Vergi Dairesi bana teşekkür belgesi takdir etmiş. Sayın başkan Rıza Bey'e çok teşekkür ederim. Ülkesini seven, vazifesini en doğru şekilde yapandır" diye yazdı.

Yılmaz'a kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce mesaj geldi. Yılmaz, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç'le karesine ayrıca, "Ziyareti beni mutlu etti. Gururlandım" yazarak, Türk bayrağı emojisi koydu.

