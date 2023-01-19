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  • Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit

Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulanan Sedat Peker, açıklama yapamamasıyla ilgili olarak atılan bir tweeti retweetledi. Tweeti 6 dakika boyunca kendi sayfasında tutan Peker, daha sonrasında retweetini kaldırdı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 08:32
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Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı

Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
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Medyaradar'ın haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nde "dijital tecrit" altında olduğu belirtilen Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, müvekkilinin seçime iki ay kala yapmaya söz verdiği açıklamaları yapıp yapmayacağına dair soruya, “Bugünkü koşullarda Sedat Peker’in bir açıklama yapmasının mümkün olmadığını hukuken görüyorum, biliyorum” yanıtını vermişti.

6 DAKİKA SONRA SİLDİ 

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada, "Sedat Peker, pislikleri ifşa etmek istiyor, ülke yöneticileri ettirmiyor, muhalif partiler de etmesi için çaba sarf etmiyor..." ifadelerini dile getiren bir kullanıcının paylaşımını retweetleyen Sedat Peker, 6 dakika sonra retweetini sildi.

GAZETECİNİN TWEET'İNİ DE PAYLAŞTI VE SİLDİ

Peker, daha sonra gazeteci Seyhan Avşar'ın paylaşım silme konusu üzerine yazdığı, "Seçim tarihi bugün belli oldu ve Sedat Peker az önce kendisiyle ilgili bir paylaşımı retweetledi. 6 dakika boyunca bekledi. Sonra sildi..." mesajını retweetledi ancak bu retweetini de çok geçmeden kaldırdı.

Avşar bu durumu ise, "Sedat Peker seçime 2 ay kala bazı paylaşımlar yapacağını söylemişti. Ağır tecrit altında olmasına rağmen risk alarak bu akşam bazı paylaşımları retweetledi. Bu adımı 'Seçime giden süreçte susmayacağım. Ancak tecritim konusunda muhalefet bir adım atmalı' olarak okunabilir" şeklinde yorumladı.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, Peker’in, seçime iki ay kala yapacağını söylediği açıklamalar hakkında konuştu. Barkın, “Bugünkü koşullarda Sedat Peker’in bir açıklama yapmasının mümkün olmadığını hukuken görüyorum, biliyorum” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nde bulunan Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, müvekkilinin seçime iki ay kala yapmaya söz verdiği açıklamaları yapıp yapmayacağına dair soruya yanıt verdi.

KRT TV'de konuk olduğu programda konuşan Barkın, “Peker, bu tecridin kalkmaması halinde açıklamalara devam etmeyeceğini net biçimde görüyor” dedi.

Barkın, en son iki gün önce konuştuğunu belirttiği Peker’in yaşadığı durumun ‘dijital tecrit’ olarak adlandırıldığını ancak bunun aslında bir ‘ev hapsi’ niteliğinde olduğunu belirtti.

EMRE OLUR'U HATIRLATTI

Sedat Peker'in basın danışmanı olduğu öne sürülen Emre Olur’un gözaltına alındığı süreçte BAE’den Sedat Peker’e iletilen bir ‘uyarı’ olduğunu söyleyen Barkın, bu uyarının, “Sadece senin değil, senin adına deklarasyonda bulunan herhangi bir kişinin politik içerikli hiçbir açıklamasına cevaz vermeyeceğiz” biçiminde olduğunu söyledi.
Sedat Peker’in seçime iki ay kala açıklama yapıp yapmayacağına dair soruya yanıt veren Barkın, “Bugünkü koşullarda Sedat Peker’in bir açıklama yapmasının mümkün olmadığını hukuken görüyorum, biliyorum” dedi.

Barkın, sözlerinin devamında, “Peker, bu tecridin kalkmaması halinde açıklamalara devam etmeyeceğini net biçimde görüyor” ifadelerini kullandı.

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BAE fetonun finansoru değil miydi?
19.01.2023 08:54
Fetonun finansörü birleşik arap emirliklerinin ayağına gittiler yetkilileri ile pasta kestiler. Niye?  
 
Maçkalı
19.01.2023 08:44
Sayın kardeşim Sedatbey, sen sustursalarda biz senin ne anlattığını çok iyi anlıyoruz. Fark etmez 5 ay sonra krallar gibi seni karşılayacağız ve en ağır ceza hakimi sen olacaksın bekliyoruz.  
 
Maçkalı
19.01.2023 08:44
Sayın kardeşim Sedatbey, sen sustursalarda biz senin ne anlattığını çok iyi anlıyoruz. Fark etmez 5 ay sonra krallar gibi seni karşılayacağız ve en ağır ceza hakimi sen olacaksın bekliyoruz.  
 
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