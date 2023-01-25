Sedat Peker'in danışmanı Emre Olur tahliye edildi

Sedat Peker'in "basın danışmanı" olarak bilinen Ahmet Emre Olur hakkında bugün görülen duruşmada tahliye kararı verildi.

Mahkeme, Olur'a yurtdışına çıkış yasağı koydu.

Olur'un tahliye haberini Peker'in avukatı Ersan Barkın sosyal medya hesabından duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker'in yaptığı açıklamalar sonrası hakkında arama kararı çıkartılan Ahmet Emre Olur, Arnavutluk'ta Tiran Havalimanı'nda gözaltına alınarak 18 Eylül'de Türk yetkililere teslim edilmişti.

Türkiye'ye getirilen Olur, sevk edildiği Anadolu Adliyesi'nde 21 Eylül'de, "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olur, hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, "Reis Sedat Peker Suç Örgütü" hakkında açılan davanın Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiği hatırlatıldı.

Ahmet Emre Olur'un, Türkiye'den ayrıldığı ve yurt dışında bulunduğu süreçlerde Peker'in yanında olduğu söylenen iddianamede, "örgütün sosyal medya işlerinden sorumlu olduğu" ifade edildi.

İddianamede, "Şüphelinin sosyal medya hesapları üzerinden yaklaşık 400 bin takipçiye ulaştığı, takipçi sayısı ile geniş kitlelere ulaşıp örgüt propagandası yaparak örgüt üyelerini diri tutmaya çalıştığı, ayrıca paylaşımlarında örgütün toplum üzerinde varlığını hissettirmeye yönelik paylaşımlarda da bulunduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin aldığı karar doğrultusunda sosyal medya kullanımının kısıtlandığı anımsatılan iddianamede, metinleri Olur'a WhatsApp'tan gönderdiği ve Olur'un da bu metinleri kendi sosyal medya hesabından yayımladığı söylendi.

İDDİANAMEDE GİZLİ TANIK BEYANLARI YER ALDI

Olur'un, söz konusu davanın sanıklarıyla yakın ilişki içinde olduğunu gösteren HTS kayıtları bulunduğu söylenen iddianamede, gizli tanık beyanına da yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran gizli tanığın, Emre Erciş'in silahla yaralanması eylemini Peker'in talimatları doğrultusunda Olur'un organize ettiğini söylediği aktarıldı.

İddianamede, Olur'un, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "silahla kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.