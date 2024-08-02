Cezaevinden izinli olarak çıkıp hırsızlık yaptı

Aydın'ın Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi, öğlen vakti bir hırsızlık olayına sahne oldu. İzinli olarak cezaevinden ayrılan ve hırsızlık suçundan sabıkalı olan M.N., yerel bir pazarda bir alışverişçinin çantasından cep telefonunu çaldıktan sonra ortadan kayboldu.

Aynı gün içerisinde, M.N. Altıntaş Mahallesi'ndeki bir süpermarkete girerek burada da hırsızlık girişiminde bulundu.

Çalıntı telefon ve hırsızlık ihbarları üzerine harekete geçen Nazilli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, titiz bir çalışma sonucunda şüpheliyi mahallede tespit etti ve gözaltına aldı. M.N.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.