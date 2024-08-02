308 milyon TL SGK borcu olan Efeler Belediyesi’nden açıklama: "Herhangi bir haciz işlemi uygulanmadı”

Düzenleme: Kaynak: İHA
308 milyon TL SGK borcu olan Efeler Belediyesi’nden açıklama: "Herhangi bir haciz işlemi uygulanmadı”

Aydın Efeler Belediyesi'nin Sosyal Güvenlik Kurumu borçları hakkında Belediye Başkanı Anıl Yetişkin tarafından yapılan icra işlemi açıklamasına, ilgili bakanlık yetkililerinden yanıt geldi. Açıklamada, belediyeye yönelik herhangi bir haciz işleminin gerçekleştirilmediği, sadece konu hakkında bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in, belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarına yönelik icra işlemlerinin başlatıldığı yönündeki beyanatının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada, belediyenin borç durumu hakkında sadece bilgi verildiği ve herhangi bir haciz işlemi gerçekleştirilmediği ifade edildi. Efeler Belediyesi'nin toplam 308 milyon Türk Lirası tutarındaki SGK borcunun, 86 milyonluk bölümü için ödeme talimatının belediyeye iletildiğini belirten Başkan Yetişkin, kamu kurumları arasındaki borçlanma süreçlerinde icra işlemlerinin mantığını sorguladı.

aw259309-02.jpg

Bakanlık yetkilileri ise, belediyenin borçları ve olası bir tecil talebi durumunda sunulması gereken teminat miktarları konusunda bilgilendirme yapıldığını, ancak borçlar nedeniyle herhangi bir haciz uygulamasının söz konusu olmadığını vurguladılar.

Belediye Başkanı Yetişkin, 308 milyon TL'lik SGK borcunun 86 milyonluk kısmı için ödeme emrinin kendilerine tebliğ edildiğini belirterek, “Kamudan kamuya borçlanmadaki icra işlemlerini anlamak mümkün değil” ifadelerini kullanmıştı. Belediye Başkanı Yetişkin’in açıklaması üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirmede; “Borçları ve tecil talebinde bulunmaları halinde gösterilmesi gereken teminat miktarı hususlarında bilgilendirme yapılmış olup borçlara karşılık herhangi bir haciz işlemi uygulanmamıştır” denildi.

İlgili Haberler
Başakşehir 10-1 kazandı
İYİ Parti'yi ziyaret eden Erbakan'dan erken seçim açıklaması
Gram altını tahtından edecek. 11 yıl sonra bir ilk
İYİ Parti: Milli yas ilan edilemez
Trabzonspor Ruzomberok maçının önüne geçen detayı açıkladı
AKP'li isim İsrail'e kurşun geçirmez cam gönderiyor. Belgeleriyle ortaya koydular
İslam Memiş altında rotayı çizdi
Hacıosmanoğlu milli takım kararını açıkladı
Son Haberler
Kilosu 30 bin liraya satılıyor: İyi gelmediği hastalık yok. Türkiye'de değeri bilinmiyor yabancılar sıraya giriyor Keşfet
Kilosu 30 bin liraya satılıyor: İyi gelmediği hastalık yok. Türkiye'de değeri bilinmiyor yabancılar sıraya giriyor
Teknoloji devleri bilançolarını açıkladı Ekonomi
Teknoloji devleri bilançolarını açıkladı
Sokak köpeklerin küçük çocuğa saldırdı Yerel Haberler
Sokak köpeklerin küçük çocuğa saldırdı
Putin, Rus esirleri havaalanında karşıladı Dünya
Putin, Rus esirleri havaalanında karşıladı
Resesyon ve temerrüt riski arttı Yazarlar
Resesyon ve temerrüt riski arttı
40 yıl geçti aradan. Neden, neden, neden? Yazarlar
40 yıl geçti aradan. Neden, neden, neden?