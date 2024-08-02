308 milyon TL SGK borcu olan Efeler Belediyesi’nden açıklama: "Herhangi bir haciz işlemi uygulanmadı”

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in, belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarına yönelik icra işlemlerinin başlatıldığı yönündeki beyanatının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada, belediyenin borç durumu hakkında sadece bilgi verildiği ve herhangi bir haciz işlemi gerçekleştirilmediği ifade edildi. Efeler Belediyesi'nin toplam 308 milyon Türk Lirası tutarındaki SGK borcunun, 86 milyonluk bölümü için ödeme talimatının belediyeye iletildiğini belirten Başkan Yetişkin, kamu kurumları arasındaki borçlanma süreçlerinde icra işlemlerinin mantığını sorguladı.

Bakanlık yetkilileri ise, belediyenin borçları ve olası bir tecil talebi durumunda sunulması gereken teminat miktarları konusunda bilgilendirme yapıldığını, ancak borçlar nedeniyle herhangi bir haciz uygulamasının söz konusu olmadığını vurguladılar.

Belediye Başkanı Yetişkin, 308 milyon TL'lik SGK borcunun 86 milyonluk kısmı için ödeme emrinin kendilerine tebliğ edildiğini belirterek, “Kamudan kamuya borçlanmadaki icra işlemlerini anlamak mümkün değil” ifadelerini kullanmıştı. Belediye Başkanı Yetişkin’in açıklaması üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirmede; “Borçları ve tecil talebinde bulunmaları halinde gösterilmesi gereken teminat miktarı hususlarında bilgilendirme yapılmış olup borçlara karşılık herhangi bir haciz işlemi uygulanmamıştır” denildi.