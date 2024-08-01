Parka giden kalabalığı ezdi. 5 çocuk can verdi

Kaynak: İHA
Parka giden kalabalığı ezdi. 5 çocuk can verdi

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan bir araç parka giden kalabalığın arasına daldı. Feci kazada 5 çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Aktarılan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akçakale Caddesi üzerinde gerçekleşti. Bir otomobil kontrolden çıkarak parka gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kalabalığın arasına daldı.

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Kontrolsüz araç kalabalığa çarptıktan sonra park halindeki 2 araca daha çarparak yolun ortasında durdu. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekibi 2 çocuğun olay yerinde can verdiğini belirledi. Ağır aralı olan 4'ü çocuk 6 kişi ise ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşındı.

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Tedavi altına alınan yaralılardan 3 çocuk daha tüm çabalara rağmen yaşamanı yitirdi. Ölü sayısının 5'e çıktığı kazada tedavilerine devam edilen 2 yetişkin ile 1 çocuğun sağlık durumlarının ise ağır olduğu belirtildi.

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